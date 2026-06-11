Какой зрители запомнили актрису Людмилу Чурсину

На 85-м году ушла из жизни Людмила Алексеевна Чурсина (1941-2026). Актриса милостью божьей, красавица, которая могла равно убедительно сыграть донскую казачку и русскую императрицу.

Звание народной артистки СССР она получила в 1981 году - по меркам тех лет невиданно рано. Но народная любовь и признание пришли к ней еще раньше - в 1969-м журнал "Советский экран", который проводил опросы зрителей, назвал ее актрисой года. Тогда в один год на экран вышли три фильма, где ее роли впечатывались в память: "Виринея" (фильм Владимира Фетина по одноименной повести Лидии Сейфуллиной), где она сыграла главную роль, фильм "Журавушка" по повести Михаила Алексеева "Хлеб - имя существительное" и сериал "Угрюм-река", где она сыграла Анфису. Как вспоминает историк кино Сергей Лаврентьев, тогда о Чурсиной писали, говорили все, ее открытки раскупались мгновенно, ее слава была всесоюзной. И то сказать, только в кинотеатрах каждую из четырех серий "Угрюм-реки" посмотрели больше 15 млн зрителей.

Как оказалось, это было прологом к международному признанию: на фестивале в Сан-Себастьяне Людмила Чурсина получила приз за лучшую женскую роль в фильме "Журавушка". Пишут, что тогда голливудские мейджоры предлагали ей контракт на три года с предложением участвовать в 15 фильмах. Понятно, какой был ответ Госкино на это предложение, которое нельзя было принять. Если вы пересмотрите сегодня этот фильм Николая Москаленко, то убедитесь, какой класс актерской игры, обаяния, убедительности характера продемонстрировала тогда молодая актриса.

Считается, что секс-символом советского кино после "Бриллиантовой руки" Леонида Гайдая стала Светлана Светличная. Конечно, этот фильм Гайдая можно пересматривать, как "Женитьбу Фигаро", "коль мысли черные к тебе придут". Но за пару лет до "Бриллиантовой руки", в 1966 году, Герберт Раппопорт снял детектив "Два билета на дневной сеанс", где Людмила Чурсина появляется в роли длинноногой красавицы Инги со словами "Я как Мэрилин Монро. У меня тот же номер лифчика". К счастью, ни героиня фильма, ни актриса, сыгравшая ее, не повторила судьбу Мэрилин Монро. Но то, что она была "вызывающе хороша" в этой роли, не в последнюю очередь обеспечило успех фильму. Впрочем, типаж Людмилы Чурсиной, на мой вкус, был ближе ослепительной северной красе Греты Гарбо, чем пикантной сексапильности голливудской звезды.

Тем поразительнее, что Чурсина окончила легендарную "Щуку", где ее мастерами были ученики Вахтангова Леонид Шихматов и Вера Львова, как характерная актриса. Поступила, к слову, почти случайно - пришла на экзамены за компанию с подружкой. Сама она, отличница, золотая медалистка, собиралась поступать в МАИ. Но подруга пролетела на прослушивании, а Людмилу Чурсину приняли на актерский факультет. Легенда гласит, что привыкшая получать отличные оценки в школе Чурсина поначалу так переживала из-за троек по мастерству, что пыталась спрашивать ректора, не стоит ли ей отчислиться. Ответ Бориса Захавы был благосклонен:

"Голубушка, это не вам решать. Оставьте нам возможность дать вам пинка под зад. А пока продолжайте".

Она и продолжила. Одной из первых ее ролей в кино была эпизодическая роль в картине Кулиджанова "Когда деревья были большими". Но этапной для нее работой стала "Донская повесть" Владимира Фетина. Увидев 22-летнюю длинноногую красотку модельной внешности, в туфлях на высоких каблучках, с маникюром, в короткой юбочке, ни режиссер, ни Евгений Леонов, который был приглашен на главную роль, в восторг не пришли. Требования были еще те: за пару недель актрисе предложили поправиться и "обабиться". И отправили ее отъедаться и вообще "на перевоспитание" к местной донской казачке. Роль лихой роковой бабы, которая губит любовника и весь красный отряд и которую возлюбленный убивает в финале, стала первой звездной ролью молодой актрисы. С тех пор роли чувственных земных красавиц с шекспировским накалом страстей, будь то в сериале "Угрюм-река" или в сериале "Адъютант его превосходительства", были ее по умолчанию.

Но "Донская повесть" стала для нее судьбоносной еще по одной причине: здесь она встретила свою любовь, первого мужа Владимира Александровича Фетина. В 1970-м он снимет ее еще в одном своем фильме "Любовь Яровая", где заглавная роль, сыгранная Чурсиной, будет прямо противоположной той, что она так убедительно исполнила в картине по рассказам Михаила Шолохова.

Можно сказать, что ее актерская судьба была счастливой. Более ста ролей в фильмах и сериалах. Востребованность и работа до последних дней. И зрители нового века помнят ее уже по "Интернам". И на театральной сцене спектакли с ней собирали полные залы.

Ее театральный репертуар - обширнейший. От Настасьи Филипповны в "Идиоте" (с этой ролью она пришла в конце 1980-х в Центральный театр Российской армии) до Екатерины II в антрепризном спектакле по пьесе Елены Греминой "За зеркалом" и Пифии в "Орестее" Петера Штайна. По воспоминаниям, Людмила Алексеевна вместе с Алиной Покровской и Ларисой Голубкиной добились в министерстве обороны разрешения на постановку древнегреческой трагедии в Театре армии. "Орестея" стала одной из знаковых постановок середины 1990-х.

Совсем недавно, в марте 2026 года, Людмила Алексеевна стала лауреатом театральной премии "Золотая маска" в специальной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".

Говорят, не скрывая возраст, она любила цитировать строки Беллы Ахмадулиной: "Я старый глагол в современной обложке". Если так, то мы не раз еще откроем ее произведения, чтобы насладиться звучанием "старого глагола". Светлая Вам память, Людмила Алексеевна!

Прямая речь

Даниил Спиваковский, актер: