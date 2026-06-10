«Сколько в ней русского, сильного...»: звезды оплакивают уход Людмилы Чурсиной

Актриса скончалась на 85-м году жизни. Эта новость потрясла ее звездных коллег.

© Людмила Чурсина в фильме «Угрюм-река»

Около часа назад по Сети разлетелась печальная весть. На 85-м году жизни скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина. Об этом сообщили в Центральном академическом театре Российской Армии. Здесь актриса преданно служила последние 42 года. Пресса пишет, что причиной ее смерти могли стать проблемы с легкими. Чурсина много лет курила.

Эта новость буквально потрясла мир кино и театра. Коллеги и друзья актрисы поспешили выразить глубокие соболезнования. Актер Станислав Садальский отметил, что Людмила Алексеевна долго и мужественно боролась с болезнью. Она совсем немного не дожила до своего июльского юбилея. Садальский подчеркнул, что в артистке редкостным образом сочетались невероятная красота и огромный талант.

«Сколько в ней русского, сильного, щемящего... Спасибо за все», — дополнил Стас.

Телеведущий Александр Васильев назвал Чурсину «красавицей на все времена». Он вспомнил ее триумф на международном фестивале в Сан-Себастьяне. Тогда европейское жюри было покорено образом русской женщины и вручило ей высшую награду.

Слова скорби в своих соцсетях также опубликовали Ксения Собчак, Дарья Повереннова и другие знаменитости. Для многих кончина Людмилы Чурсиной стала невосполнимой потерей.