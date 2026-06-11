«Роман начался с опасных связей»: актриса Наталья Куликова рассказала о любви и творческой семье

Актриса театра и кино Наталья Куликова сыграла в очередном блоке сериала «Голоса ушедших душ». Премьера состоится на телеканале «Домашний». «Вечерняя Москва» пообщалась с артисткой.

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— Съемки сериала «Голоса ушедших душ» идут уже более трех лет. Это уже какая-то эпопея...

— Уже снято более 400 серий. За один день мы создаем их сразу четыре или даже пять. Вот такой скоростной режим. Делаем все, чтобы продолжение как можно скорее вышло на экраны, потому как, судя по отзывам, зритель ждет. Каждая серия — это новая история со своими персонажами. Объединяет их именно моя героиня Надежда. Она медиум, помогает людям с помощью своей силы обрести счастье. Девушка может слышать голоса покинувших этот мир людей. Именно через нее их родные имеют возможность связаться со своими близкими и получить ответы на вопросы, которые не успели задать при их жизни. Благодаря этому разрешаются очень сложные ситуации.

— Ваша героиня бледная и с грустными глазами, в жизни вы абсолютно другая!

— Это точно. Помню, как однажды на съемках операторы не могли меня найти — не узнали. А я просто сидела в сторонке, с кем-то общалась, веселилась и смеялась. Но для меня это даже комплимент. Получается, созданный мной образ выглядит органично.

— А где проходят съемки?

— В разных местах. Но моя комната, где я провожу сеансы, которую я бы назвала мистической, находится в деревне Новопеределкино. Кстати, рядом с этой локацией — дом Корнея Чуковского.

— Что касается ваших театральных работ, они же в основном музыкальные?

— Я профессионально владею эстрадным и народным вокалом и отлично танцую. Играю, например, роль Кончиты в спектакле «Юнона и Авось», Маргариту в «Мастере и Маргарите». Это очень здорово, что мои героини такие разноплановые, разного возраста.

Мне повезло, что родилась я в творческой семье, где каждый владеет каким-нибудь музыкальным инструментом, которых у нас много. Особенно балалаек. Среди них есть просто огромные. На них играет папа. Благо живем мы в частном доме, есть где разместить всю коллекцию. А за мое продвижение я благодарна маме. Именно она услышала, что я обладаю музыкальными данными, и начала заниматься со мной с раннего детства. Уже в три года я стояла на сцене с микрофоном в руках.

— Что касается личной жизни, признайтесь, у вас роман с известным актером, композитором и певцом Глебом Матвейчуком?

— Да. Мы встретились шесть лет назад на постановке спектакля «Опасные связи», где Глеб был режиссером, продюсером и композитором, а я играла лирическую героиню. Я тогда только окончила институт и не понимала, куда двигаться дальше. И вдруг увидела объявление на кастинг «Опасных связей». Когда шла, очень волновалась, потому что это был, конечно, высокий уровень.

Первая серьезная роль оказалась довольно сложной и актерски, и вокально, я много работала над собой. Партнерами по сцене были ведущие артисты мюзикла. Теперь они мои большие друзья. Тогда мне казалось, что мы с Глебом друг к другу приглядывались, но однажды он признался, что у него это была любовь с первого взгляда. Так и работали вместе проект за проектом. А в спектакле «Признание» играли уже вместе. В итоге творчество гармонично нас объединило.

— Вы как-то сказали, что с Глебом вам ничего не страшно...

— Так и есть. Когда он рядом, все иначе. Он вообще по жизни мой наставник и большой друг. У него огромный профессиональный опыт, и я многому у него учусь. Глеб всегда помогает, подсказывает, как и что нужно делать, — деликатно и уместно в тех или иных пока сложных для меня ситуациях, чтобы я не обожглась. В общем, он очень заботится и любит.

— Вы сами стремились к творчеству?

— Конечно. Если бы не хотела, никто бы не заставил. Мама как мой первый педагог по вокалу и по актерскому мастерству создала отличную базу. В семь лет я уже вышла на сцену Детского музыкального театра юного актера, а через восемь лет поступила в институт. В общем, вопросов, чем я буду заниматься в жизни, не возникало.

— Насколько, на ваш взгляд, мюзиклы популярны сегодня в России?

— Мне кажется, что этот вид искусства сейчас набирает ход и он пришелся зрителю по душе. Сегодня в разных театральных институтах появляется все больше факультетов, где учат именно на артистов мюзикла.

— У вас разница в возрасте с Глебом 21 год. Это как-то ощущается?

— Мы творческие личности, оба сумасшедшие, и это нормально. Не придерживаемся каких-то шаблонов и рамок. Это самое главное. Когда мы начали общаться, я даже не думала о возрасте Глеба, выглядит он прекрасно. Я была влюблена в него как в творца. У него замечательная музыка, от которой у меня всегда екает сердце. А цифра в паспорте абсолютно неважна. Мы замечательно проводим время вместе — ходим на свидания, в театры. С теми, кому это не нравится, мы не спорим. Просто не обращаем внимания. Оно того не стоит. Главное, понимать, что у тебя всегда есть поддержка.

— А замуж позовет, пойдете?

— Я выросла в большой и дружной семье. В будущем хотела бы иметь такую же. И я обожаю детей.

Досье

Наталья Куликова родилась в творческой семье: мама — певица, папа — музыкант, обе бабушки — педагоги. Окончила курсы ВШСИ имени К. Райкина, театрально-режиссерский факультет Московского государственного института культуры (мастерская народного артиста РФА. Д. Калмыкова). В 12 лет исполнила первую большую роль в кино, сыграв Ариадну Эфрон в фильме «Зеркала».