Милош Бикович оценил важность премии «Бриллиантовая бабочка»

Сербский и российский актер и продюсер Милош Бикович записал видеообращение, приуроченное к старту международных кинопоказов премии "Бриллиантовая бабочка" в Сербии, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского фонда Культуры. В нем артист назвал премию событием, объединяющим кино, искусство и духовно-нравственные ценности, на которых держатся культура и традиции стран.

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«Дорогие друзья, в прошлом году была учреждена Открытая Евразийская кинопремия "Бриллиантовая бабочка" — премия, которая объединяет кино, искусство и духовно-нравственные ценности. Ценности, на которых во многом держатся культура и традиции наших стран. Сегодня, 12 июня, фильмы — участники кинопремии можно увидеть в Белграде, в Русском доме. Среди них и моя картина "Лесной царь", которая в прошлом году получила приз за лучшую режиссуру», — приводятся в сообщении слова Биковича.

12 июня, в Русском доме в Белграде состоятся церемония открытия и показ сербского фильма "Лесной царь", продюсером которого выступил Милош Бикович. Кроме того, в картине он также исполнил небольшую роль отца главного героя — восьмилетнего мальчика Савы. После показа зрители смогут встретиться с режиссером фильма Гораном Радовановичем, обладателем "Бриллиантовой бабочки" в номинации "Лучший режиссер".

13 июня зрителям представят российский фильм "Двое в одной жизни, не считая собаки" с последующей творческой встречей с режиссером Андреем Зайцевым, а также картину "Потанцуйте с мамой!" (Кыргызстан — Россия), которую представит продюсер Рустам Сайдаматов.

14 июня программа продолжится показами фильмов "Али Примэра" (Венесуэла), "Старый праведный блюз" (ЮАР) и "Композитор" (Туркменистан). Международные кинопоказы организованы Российским фондом культуры при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Проект направлен на развитие культурного диалога и знакомство зрителей разных стран с современным евразийским кинематографом.