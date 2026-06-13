Джош Хатчерсон рассказал, на что похожа работа в «Голодных играх»

Известный американский актер поделился переживаниями о периоде взрывного роста популярности после выхода масштабного блокбастера. Внезапный интерес медиа и фанатов сильно усложнил жизнь молодого Хатчерсона.

© кадр из фильма «Голодные игры»

Джош Хатчерсон не был готов к внезапной славе, а работа в популярной кинофраншизе заменила ему учебу в колледже.

Актер отметил в беседе с журналистами издания Variety, что вместо учебы в университете он в девятнадцатилетнем возрасте получал жизненный опыт прямо во время съемочного процесса. Будущий кумир миллионов вырос в провинции в штате Кентукки и строил карьеру с раннего детства из-за любви к кинематографу, совершенно не стремясь к публичности.

По словам кинозвезды, резкое погружение в шоу-бизнес вызвало у него затяжную обиду и злость на окружающий мир из-за навязчивого внимания прессы. Переломный момент наступил лишь через много лет, когда мужчина смог переосмыслить ситуацию, перестать чувствовать постоянное давление и начать ценить этот уникальный этап профессионального пути.