Звезда «Слова пацана» Лев Зулькарнаев превратился в мошенника

Лев Зулькарнаев неоднократно перевоплощался в героев фильмов и сериалов авантюрного жанра, и роль человека из мира криминала для актера уже знакома. В новом сериале, съемки которого стартовали на днях, Лев играет мошенника с весьма необычным бэкграундом, превращая обман в настоящий цирк.

Жуткие истории про мошеннические схемы, меняющие самым драматичным образом привычную жизнь людей, уже шагнули из сводок новостей на экраны. Сюжет, в котором финансовый обман играет важную роль, воплотился в самых разных сценариях, и стал составной частью и драм, и комедий, и детективов. Количество жертв разного рода махинаций все время растет, среди них самые разные люди: от пенсионеров до поп-звезд уровня Ларисы Долиной. Все это дает сценаристам массу ходов, причем абсолютно документального свойства.

Герой Льва Зулькарнаева — клоун из провинциального цирка. В стремлении вывести на чистую воду злодеев, обманувших его близкого человека, артист сближается с участниками группировки телефонных мошенников, и афера становится для него поистине цирковым шоу, в котором можно скрываться за разными клоунскими масками. Темные и светлые стороны стремительно меняются местами, граница между добром и злом становится едва заметной.

Можно предположить, что для Льва Зулькарнаева подобное двойное перевоплощение может стать еще одним актерским прорывом. Двадцатишестилетний артист начал сниматься в кино всего пять лет назад, и за это время в его фильмографии появилось больше тридцати фильмов и сериалов. Причем разброс ролей позволяет говорить о невероятно гибкой актерской харизме. Лев был и Пушкиным («Цербер») и Рахманиновым («Шаляпин»), получил немалую популярность после роли Зимы в «Слове пацана», играл в детективах и сказках.

Ратующий за справедливость клоун-аферист для актера отчасти новая территория, но лишь одна из ролей, над которыми Лев сейчас работает. Его смело можно назвать весьма востребованным артистом, хотя бы потому, что в данный момент в статусе производства находится дюжина проектов с участием Зулькарнаева. Лев снимается в военной драме, экранизациях фантастики, попутно играя Михаила Лермонтова в крайне комичном прочтении. В подобном жонглировании ролями и правда есть что-то не только от кино, но и от цирка.