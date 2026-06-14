Хью Лори исполнит роль в новой экранизации романа "Шпион, выйди вон!"
Трехкратный лауреат премии "Золотой глобус" Хью Лори ("Дживс и Вустер", "Доктор Хаус") исполнит одну из ролей в сериале "Шпионское наследие" (Legacy of Spies) по мотивам знаменитого романа Джона Ле Карре "Шпион, выйди вон!".
Сюжет книги разворачивается вокруг попытки легендарного агента британской разведки Джорджа Смайли выследить советского шпиона "Карлу".
Какую именно роль сыграет Лори, пока не раскрывается.
В актерский состав также вошли Мэттью Макфэдиен ("Гордость и предубеждение"), Чарли Ханнэм ("Сыны анархии"), Дэн Стивенс ("Легион"), Даниэль Брюль ("Гонка") и другие.
Дата премьеры пока неизвестна.
Кстати
Роман Ле Карре 1974 года, считающийся одним из главных произведений писателя, был экранизирован дважды: в 1979 году в виде телевизионного мини-сериала с Алеком Гиннессом (Оби-Ван Кеноби из "Звездных войн") и в 2011 году - в полнометражной картине Томаса Альфредсона главные роли исполнили Гэри Олдман, Бенедикт Камбербэтч, Марк Стронг, Том Харди и Колин Ферт.
Оригинальное название романа, "Лудильщик, портной, солдат, шпион" (Tinker Tailor Soldier Spy), является вариацией на тему детской считалки, придуманной руководителем британской разведки для обозначения подозреваемых.