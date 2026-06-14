Хью Лори исполнит роль в новой экранизации романа "Шпион, выйди вон!"

Трехкратный лауреат премии "Золотой глобус" Хью Лори ("Дживс и Вустер", "Доктор Хаус") исполнит одну из ролей в сериале "Шпионское наследие" (Legacy of Spies) по мотивам знаменитого романа Джона Ле Карре "Шпион, выйди вон!".

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Сюжет книги разворачивается вокруг попытки легендарного агента британской разведки Джорджа Смайли выследить советского шпиона "Карлу".

Какую именно роль сыграет Лори, пока не раскрывается.

В актерский состав также вошли Мэттью Макфэдиен ("Гордость и предубеждение"), Чарли Ханнэм ("Сыны анархии"), Дэн Стивенс ("Легион"), Даниэль Брюль ("Гонка") и другие.

Дата премьеры пока неизвестна.

Кстати

Роман Ле Карре 1974 года, считающийся одним из главных произведений писателя, был экранизирован дважды: в 1979 году в виде телевизионного мини-сериала с Алеком Гиннессом (Оби-Ван Кеноби из "Звездных войн") и в 2011 году - в полнометражной картине Томаса Альфредсона главные роли исполнили Гэри Олдман, Бенедикт Камбербэтч, Марк Стронг, Том Харди и Колин Ферт.

Оригинальное название романа, "Лудильщик, портной, солдат, шпион" (Tinker Tailor Soldier Spy), является вариацией на тему детской считалки, придуманной руководителем британской разведки для обозначения подозреваемых.