Бывший полузащитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм рассказал о своих ролях в кино.

© Sports.ru

– У вас внешность и харизма кинозвезды. Почему вы не снимаетесь в кино чаще?

– Предложений из Голливуда у меня никогда особо не было. Честно говоря, предпочитаю заниматься своим делом. Я пару раз снимался в фильмах Гая Ричи, но это скорее было развлечением. Все происходило довольно просто: мы могли выпить по бокалу вина, и он говорил: «Хочешь сняться в моем фильме?» Вот так это и случалось. Последние 25 лет я участвую в рекламных кампаниях разных брендов и проектов – там тоже требуется определенная актерская работа. Но Голливуд? Не уверен, что я уже дорос до этого уровня, – сказал Бекхэм.

Том Круз о звезде Бекхэма на «Аллее славы»: