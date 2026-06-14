Джордж Клуни назвал идеального кандидата на роль Джеймса Бонда

Джордж Клуни заявил, что «высокий, красивый и британец» Каллум Тернер должен сыграть Джеймса Бонда следующим.

Джордж Клуни включился в дискуссию о том, кто станет следующим агентом 007 после ухода Дэниела Крейга из франшизы. Обладатель премии «Оскар» считает, что идеальным выбором стал бы Каллум Тернер, с которым он работал над исторической драмой «Парни в лодке» в 2023 году, пишет Daily Mail.

«Надеюсь, Каллум станет следующим Бондом. Думаю, он был бы отличным Бондом», – заявил Клуни.

Он добавил, что британец обладает всеми необходимыми качествами: высоким ростом, красотой и невероятным обаянием.

Клуни на этом не остановился, продолжив хвалить карьеру 36-летнего актера и его сдержанный путь к успеху.

«Он не просто гнался за лёгкими деньгами, он проделал действительно интересную работу. Каким-то образом Каллум пробился сквозь весь этот шум и нашёл такое место, где люди смотрят на него и говорят: «В этом молодом человеке что-то есть». Захватывающе наблюдать, как люди говорят: «Этот парень – тот, за кем я хочу следить и на кого хочу обращать внимание», – сказал Клуни.

Тернер пока воздерживается от комментариев по поводу возможного участия в культовой франшизе. При этом в борьбу за роль недавно вступил Лео Сутер, звезда сериала «Викинги: Вальхалла», который также намекнул на свое возможное участие в кастинге.

«Знаете, что забавно в этой истории с Бондом? Даже лучшие друзья спрашивают вас, люди пишут вам сообщения, с которыми вы не общались 10 лет, и ты ничего не знаешь!» – прокомментировал Каллум.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дени Вильнева выбрали режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде. Дэниел Крейг, исполнивший роль Джеймса Бонда, был награжден британским рыцарским Орденом Святых Михаила и Георгия, как и сам агент 007 в книгах Яна Флеминга. Джеймса Бонда лишили культового автомобиля ради спокойствия Amazon.