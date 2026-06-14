Чем сейчас занимается Джонни Депп

Джонни Депп представил новую картину и сопроводил ее философской подписью:

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«Время проходит, свет меняется. Но некоторые вещи, самые важные вещи, остаются».

Именно этой фразой актер анонсировал очередное произведение из своей художественной коллекции, которая была представлена публике вчера.

Хотя большинство зрителей знают Деппа как актера и музыканта, рисованием он занимается много лет. Сам артист неоднократно говорил, что обратился к искусству задолго до актерской карьеры и всегда использовал его как способ выражать свои чувства. В последние годы его художественное увлечение превратилось в полноценное направление деятельности. В 2022 году дебютная серия работ Friends&Heroes (Друзья и герои), посвященная людям, которые вдохновляли Деппа, была полностью распродана всего за несколько часов и принесла миллионы долларов.

С тех пор актер выпустил несколько новых коллекций, включая Tarot, вдохновленную образами карт Таро, а также серию Yesterday's Flowers (Вчерашние цветы), посвященную памяти, близким людям и течению времени. Помимо живописи, Депп продолжает сниматься в кино, работает режиссером и готовит новые актерские проекты. Тем не менее художественная карьера остается важной частью его жизни — настолько, что в 2024 году в Нью-Йорке открылась его первая масштабная выставка A Bunch of Stuff, где были представлены десятки работ разных лет.