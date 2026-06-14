Пять знаковых ролей Елены Сафоновой

Заслуженной артистке России и исполнительнице роли Ольги в "Зимней вишне" Елене Сафоновой 14 июня исполнилось 70 лет. Ее дебют в кино состоялся еще во время учебы в вузе - в 1974 году она исполнила роль Любы в фильме "Ищу мою судьбу". За свою карьеру она успела сыграть у лучших российских режиссеров и попробовать себя в европейском кино, зарекомендовав себя как одну из самых ярких и самобытных актрис современности. В день юбилея предлагаем вспомнить пять знаковых ролей артистки.

Один из главных фильмов в карьере актрисы вышел на экраны в середине 80-х. Елена Сафонова сыграла в картине легендарного режиссера Игоря Масленникова "Зимняя вишня". На роль главной героини Ольги изначально пробовалась Наталья Андрейченко, однако актриса на тот момент выходила замуж и полноценно работать над фильмом не могла. Тогда режиссер фильма Игорь Масленников обратил внимание на Сафонову.

Фото: Риа Новости

Роль умной, красивой 30-летней одинокой матери пятилетнего сына Антошки, которая ждет идеального мужчину, была воплощена актрисой идеально, а их тандем с Виталием Соломиным очень полюбился зрителю. В итоге "Зимняя вишня" стала одной из самых любимых картин у россиян.

За роль в картине Сафонову отметили призами в номинации "Лучшая актриса".

Последняя часть советского сериала о приключениях Шерлока Холмса стала уже второй работой актрисы у режиссера Масленникова. В основе ленты лежат поздние и малоизвестные рассказы Конан Дойля, посвященные шпионажу и приближающейся войне.

Сафонова сыграла одну из ключевых фигур в первой серии - жену министра по европейским делам леди Хильду Трелони Хоуп. Именно она становится частью вереницы загадок, которые Шерлоку придется распутать.

Завершающая работа Масленникова о приключениях детектива была встречена так же тепло, как и все предыдущие, а Сафонова благодаря участию в ленте смогла вписать свое имя в считающуюся одной из лучших экранизаций о Шерлоке Холмсе.

"Принцесса на бобах", 1997 год

Удачным кинообразом Сафоновой стала роль Нины Шереметевой в фильме Вилена Новака "Принцесса на бобах". Эта картина - вечная история Золушки. Героиня Сафоновой работает посудомойкой, но происходит из дворянского рода Шереметевых. Узнав об этом, бизнесмен Дмитрий Пупков, которого сыграл Сергей Жигунов, предлагает ей фиктивный брак: он рассчитывает взять фамилию жены и избавиться от собственной.

Фото: ТАСС

"Женская собственность", 1998

По сюжету Андрей, которого играет Константин Хабенский, поступает в вуз на актерское отделение и влюбляется в одну из преподавательниц - Елизавету Каминскую в исполнении Сафоновой. Между ними завязываются романтические отношения, но Андрей еще не знает, что его возлюбленная неизлечимо больна.

Картина Дмитрия Месхиева не вышла на широкий экран - время было такое. Но тем не менее лента полюбилась зрителю, а Сафонова получила приз за лучшую главную женскую роль на международном фестивале "Созвездие" в 1999 году.

"Мой осенний блюз", 2008 год

В этой мелодраме Сафонова сыграла Антонину Сергеевну - вдову бывшего маршала СССР Василия Мельникова. После смерти супруга она все еще живет по патриархальным законам, соблюдая устои и традиции. У нее большая семья - дети и внуки продолжают жить с ней, не желая отделяться. А Антонина все тащит на себе и пытается решить их проблемы.

Что отличает эту картину, так это необыкновенная химия между персонажами и неоднозначные сцены, которые не оставят равнодушными и вдохновят на обсуждение после просмотра.