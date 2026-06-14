Актриса Самара Уивинг рассказала, чем занимается на съемках

Видеоигровое издание Polygon выпустило небольшой ролик, посвящённый актрисе Самаре Уивинг. Как оказалось, актриса играет в игры с самого детства, это также влияет и на её нынешнюю актёрскую карьеру.

32-летняя звезда «Я иду искать» заявила, что больше всего любит игры в открытом мире в духе Assassin's Creed и Red Dead Redemption, предпочитая скрытное прохождение. При этом Уивинг терпеть не может головоломки, потому что они напоминают ей о школьных временах и домашних заданиях.

На все свои съёмки беру чемодан с PlayStation 5. Меня все ненавидят за это. На одну из съёмок, где мне нужно было водить, я взяла руль, педали и PS5. И когда кто-то из команды предлагал мне провести время вместе, отвечала: «Извини, не могу. Я играю в Assassin's Creed».

Своими самыми любимыми играми актриса называет первую Red Dead Redemption, серию Mortal Kombat и The Sims. При этом девушка боится играть по сети, предпочитая играть в кооперативе с друзьями. Уивинг также заявила, что недавно у неё родилась дочь, которая «точно станет геймершей».