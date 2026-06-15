Звезда «Обсессии» назвала свои любимые фильмы

Инде Наварретт, успевшая наделать шума из-за своей блистательной роли в хорроре «Обсессия», рассказала о своих любимых фильмах в небольшом видео для Letterbox.

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Её фаворитами стали «Принцесса Мононоке» студии Ghibli Хаяо Миядзаки, «Шрэк 2», «Гладиатор» Ридли Скотта и «Грешники» с Майклом Б. Джорданом в главных ролях.

Инде Наварретт называют новой королевой ужаса благодаря её роли в «Обсессии». Актриса поразила зрителей и критиков своей актёрской игрой, мимикой и полным погружением в образ. В каких картинах Инде снимется после успеха «Обсессии», пока не раскрывалось, но её будущее наверняка успешно.