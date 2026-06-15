Умерла звезда сериала «Альф» Энн Шедин

Американская актриса Энн Шедин умерла на 77-м году жизни. Об этом стало известно на ее официальной странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Причина смерти не уточнялась.

Шедин наиболее известна по роли Кейт Таннер в сериале «Альф». Артистка дебютировала в кино в 1972 году. В ее фильмографии 40 работ. Она снималась в таких проектах, как «Если наступит завтра», «Чирс», «Частный детектив Магнум», «Невероятный Халк».

В 1984 году Шедин вышла замуж за актера Кристофера Баррета. В 1989 году у них родилась дочь Тейлор.

Сериал «Альф» выходил с 1986 по 1990 годы. Он рассказывает о жизни одноименного пришельца, который оказался в американской семье. Картина была показана в 80 странах мира. В Россию проект начали транслировать в 1996 году. В русской версии Альф говорит голосом народного артиста России Александра Клюквина.