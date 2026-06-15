Эмили Блант и Джош О'Коннор раскрыли, кто на самом деле был главным героем «Дня разоблачения»

Эмили Блант и Джош О'Коннор, сыгравшие ключевые роли в «Дне разоблачения» Стивена Спилберга, дали интервью, в котором в шутку назвали главного героя картины. Им оказался рюкзак.

Шутка зародилась на съёмках, поскольку рюкзак героя Джоша был в каждой сцене и мелькал постоянно.

Мы называли его Бэг Питт, потому что он был настоящим главным героем фильма, он был в каждой сцене, это был мой подарок на завершение съёмок… он был настоящей дивой на площадке, полным кошмаром.

«День разоблачения» рассказывает о вторжении инопланетян на Землю. Мировая премьера картины уже состоялась, скоро она доберётся до российских кинотеатров.