В каких фильмах снималась актриса Татьяна Плетнева

Не стало актрисы Татьяны Плетневой - она была наиболее известна публике по эпизодическим и ярким ролям в российских сериалах и кино. За свою карьеру она снялась более чем в 200 фильмах и сериалах.

В "Интернах" она исполнила роль жены пациента Семенова, в "Кухне" сыграла врача скорой помощи, в "Реальных пацанах" - исполнила роль мамы Лены.

Среди ее проектов - "Склифосовский", "Тест", "Смешная история 2", "Цирк", "Свидетели", "Ревизоры", "Чикатило. Финальный сезон", "Вратарь Галактики", "Дневник доктора Зайцевой", "Жуки", "СашаТаня", "Счастливы вместе", "Тётя Марта", "Филатов", "Финист. Первый Богатырь", "Царевна-лягушка".

Также артистка приняла участие более чем в 50 музыкальных клипах, как у российских, так и у зарубежных звезд: Павла Воли, Сати Казановой, Батишты, Юры Шатунова, Брендона Стоуна, Любови Успенской, Александра Реввы и других.

Татьяна Плетнева родилась 22 июля 1977 года в городе Воткинске Удмуртской АССР. В юности занималась в театральной студии при ТЮЗе "Бригантина". Позже окончила Балтийский институт в Санкт-Петербурге. Работала ведущим экономистом на государственной службе и возглавляла кадровое направление. В 2010 году окончила актерское отделение БИЭПП в мастерской народного артиста России Леонида Мозгового.

Она скончалась 15 июня 2026 года на 49-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.