Виктория Исакова сыграет императрицу в новой "Капитанской дочке"

Ольга Лерман, Анна Михалкова, Наталья Суркова... Все эти актрисы в различное время выступали в ролях российских императриц. Теперь в рядах актрис-императриц пополнение.

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Сегодня стало известно, что к актерскому составу сериала "Капитанская дочка" - по мотивам одноименной повести Александра Пушкина - присоединилась заслуженная артистка России Виктория Исакова. Она исполнит роль императрицы Екатерины II.

Напомним, что главные роли - Петра Гринёва и Маши - исполняют Олег Савостюк и Евгения Леонова. Также в ролях Сергей Безруков, Евгений Ткачук, Егор Корешков, Фёдор Добронравов, Антон Лапенко, Александр Мизёв, Никита Павленко. Режиссер - Дима Литвиненко. Сериал снимается при поддержке Института развития интернета. Готовится к выходу в Сети и в эфире телеканала "Россия".