Звезду сериала «Просто Мария» Виктория Руффо наградили на кинофестивале в Сочи

В Сочи состоялось торжественное открытие III Международного кинофестиваля «Евразия-Кинофест», которое прошло в Летнем театре парка имени Фрунзе. Событие собрало более 700 кинематографистов из 30 стран, включая Индию, Китай, Бразилию, ЮАР, Аргентину, Сербию, Кыргызстан и Узбекистан. По красной дорожке прошли режиссеры, продюсеры, сценаристы и актеры из Евразии, Африки и Латинской Америки.

© Новая Кубань

Одной из ключевых фигур вечера стала мексиканская актриса Виктория Руффо. 64-летняя исполнительница главной роли в сериале «Просто Мария» появилась на мероприятии вместе с супругом, политиком Омаром Файядом. Для выхода в свет она выбрала платье свободного кроя в голубых тонах и укладку с аккуратными локонами.

На церемонии Руффо вручили специальный приз «За вклад в мировое кино». Сериал «Просто Мария», получивший широкую известность в 1990-х годах, остается популярным и у российской аудитории.

Кинофестиваль «Евразия-Кинофест» продолжит свою работу до 19 июня. В программе запланированы показы полнометражных, короткометражных и документальных фильмов для участников и гостей.