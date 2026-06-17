Тайну надгробия на могиле Светланы Светличной раскрыл ее ученик

В начале июня на Аллее актеров Троекуровского кладбища наконец появился памятник Светлане Светличной.

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Несколько месяцев после похорон кинозвезды советской эпохи, скончавшийся в ноябре 2024 года, поклонники недоумевали, почему ее могила все еще остается без надгробия. Однако ожидание завершилось: теперь место упокоения актрисы украшает строгий монумент из черного гранита с белым мраморным крестом.

Сложных скульптур и вычурных архитектурных решений семья покойной придумывать, видимо, не стала. На отполированном черном камне выгравирован большой портрет Светланы Афанасьевны. Звезда «Бриллиантовой руки» изображена такой, какой ее запомнили миллионы зрителей: в роскошном меховом манто, с безупречной прической и соблазнительным взглядом…

Ученик Светличной и ее пресс-секретарь Илья Кротков, много общавшийся с артисткой в последние годы жизни, рассказал, что выбор памятника был неслучайным.

— Наследники знали, насколько дорога ей была именно эта фотография. При огромном архиве снимков Светлана Афанасьевна особенно любила этот портрет. Поэтому именно его решили увековечить на камне, — рассказал Кротков.

По его словам, памятник полностью соответствует характеру и вкусу актрисы.

— Светлана Афанасьевна всегда выступала за сдержанность и достоинство. Она уважительно относилась к православным традициям и считала, что память о человеке должна сохраняться без показной роскоши. Поэтому памятник выполнен в строгом стиле, без излишеств, — отметил он.

Последние годы жизни артистки, как известно, были непростыми. Светличная тяжело болела, проходила лечение в медицинских учреждениях, а состояние ее ментального здоровья вызывало постоянное беспокойство у близких. Со временем актриса стала испытывать проблемы с памятью и все реже узнавала даже самых родных людей. Именно поэтому родственники приняли решение о постоянном медицинском уходе и наблюдении специалистов.

Фото Светланы Светличной с Ильей Кротковым // МК

Тем трогательнее выглядит новый памятник. Сегодня Светлана Светличная словно вновь встречает поклонников на Аллее актеров — красивой, молодой, элегантной и загадочной, какой навсегда осталась в истории отечественного кино.

Теперь рядом с могилами Валентина Гафта, Сергея Юрского, Инны Макаровой, Екатерины Градовой и других выдающихся артистов появилось еще одно место, куда будут приходить поклонники советского кинематографа, чтобы вспомнить одну из самых ярких его звезд.

Одним из первых новый памятник посетил и Илья Кротков. По его словам, увиденное произвело на него сильное впечатление.

— Мне кажется, художнику удалось запечатлеть не просто внешнюю красоту актрисы, а ее внутренний мир. В глубине этих глаз словно отразилась вся ее судьба — и триумфы, и испытания, и любовь зрителей, которую она пронесла через всю жизнь. Ничего лишнего — только достоинство, культура и память о человеке, который стал частью истории нашей культуры.

Многие поклонники недоумевали, почему на могиле Светланы Светличной так долго не появляется постоянное надгробие. В соцсетях даже звучала критика в адрес родственников актрисы. Однако специалисты по мемориальному делу объясняют: спешить в таких вопросах не принято.

— После захоронения грунт должен естественным образом осесть, поэтому капитальные памятники обычно устанавливают не раньше чем через год, а нередко и через полтора-два года, — пояснил эксперт по изготовлению мемориальных комплексов. — Если поставить тяжелый монумент сразу, существует риск перекоса конструкции или проседания основания. Именно поэтому большинство семей ждут необходимое время, прежде чем приступать к благоустройству места захоронения.

Светлана Светличная ушла из жизни в ноябре 2024 года. С момента похорон прошло более полутора лет, поэтому сроки установки памятника кажутся вполне стандартными.

Рассматривая фотографии с надгробием, Илья Кротков вспоминал разговоры со Светланой Афанасьевной о признании, славе и актерской судьбе.

© Лилия Шарловская

По словам ученика, Светличная не раз вспоминала историю композитора Яна Френкеля, которому звание народного артиста СССР было присвоено всего за несколько дней до смерти. Ее всегда огорчало, когда настоящее признание приходило к творческим личностям слишком поздно.

— Светлана Афанасьевна считала, что самые важные награды — это не звания и регалии, а любовь зрителей. Она так и не получила звание народной артистки России, но для нескольких поколений россиян давно стала по-настоящему народной, — говорит Кротков.

Он напоминает, что творчество того же Яна Френкеля занимало особое место в семье Светланы Светличной и Владимира Ивашова. Песни «Русское поле» и «Журавли» часто звучали в их доме на семейных праздниках и встречах с друзьями.

По мнению пресс-секретаря актрисы, который сейчас пишет воспоминания о ней, судьба, к сожалению, распорядилась так, что Светличная обрела покой не рядом с супругом на Ваганьковском кладбище, а на Троекуровском. Однако место ее захоронения уже является одним из самых посещаемых на звездной аллее.