Хью Джекман высказался о сценаристе фильма «Остров сокровищ»

Хью Джекман в недавнем интервью поговорил про сценариста фильма «Остров сокровищ». По его словам Джек Торн написал невероятный сценарий, который точно должен понравиться зрителям.

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«Джек Торн написал потрясающий сценарий, так что скрестим пальцы, мы его снимем и приступим к работе».

Это уже третья экранизация «Острова сокровищ» за последнее время. Сейчас адаптацию пиратской истории в формате мини-сериала готовит Paramount+ (там Сильвера сыграет темнокожий актёр Дэвид Ойелоуо), а в России в первый день 2029 года в прокат выйдет другой фильм с тем же названием — над ним работает сценарист «100 лет тому вперёд».

Фильм снимет Ридли Скотт, режиссёр «Гладиатора» и «Бегущего по лезвию».