Скончалась актриса из фильма "О чем говорят мужчины" Алиса Песоцкая

Актриса Алиса Песоцкая, известная по роли дамы с собакой в фильме "О чем говорят мужчины", ушла из жизни в возрасте 54 лет. Об этом сообщается на сайте "Кино-Театр.ру".

© Кадр из фильма "О чем говорят мужчины"

Уточняется, что она скончалась 3 июня. При этом причина смерти не раскрывается.

Актерскую карьеру Песоцкая начала в 1989 году, когда исполнила роль в кинокартине "Визит дамы". Ее партнерами по съемочной площадке были Валентин Гафт и Светлана Немоляева. Также ее можно увидеть в сериалах "Атлантида" и "Врачебная тайна".

Кроме того, актриса являлась и креативным продюсером компании "АС". Последним фильмом, в котором снялась Песоцкая, стала драма "СВОИ. Баллада о войне", которая вышла в этом году.