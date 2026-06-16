Подруга Алисы Песоцкой рассказала, от чего «сгорела» актриса

Причиной смерти российской актрисы Алисы Песоцкой, скончавшейся 3 июня в возрасте 54 лет, стало онкологическое заболевание. Об этом aif.ru сообщил ее друг Игорь.

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Чуть больше месяца назад, 12 мая, звезда комедии "О чем говорят мужчины" (2010) отпраздновала свой последний день рождения.

По словам ее близкой подруги Анны Алексеевой, "яркая, талантливая, остроумная, умная, любознательная и красивая" Песоцкая "сгорела буквально за месяц".

Артистка получила образование на актерско-режиссерском курсе Всероссийского фонда культуры, после чего устроилась в труппу Молодежного камерного театра "Славичи".

Ее дебют в кино состоялся в 1989 году в фильме Михаила Козакова "Визит дамы".

Всего на счету актрисы порядка десяти проектов, среди которых "Дом образцового содержания", "Атлантида", "Врачебная тайна". Последней работой Песоцкой стала драма "СВОИ. Баллада о войне", премьера которой состоялась в 2025 году.

Помимо кино она работала в PR-сфере.

15 июня в возрасте 48 лет ушла из жизни актриса Татьяна Плетнева, знакомая зрителям по ролям в сериалах "Кухня", "Интерны", "Реальные пацаны", "Улицы разбитых фонарей", "След", "Счастливы вместе", "СашаТаня", "Склифосовский" и другим проектах.

Также в этот день от сердечного приступа скончалась популярная турецкая актриса, звезда сериала "Клюквенный щербет" Эдже Иртем. 14 июня она отметила 35-летие.