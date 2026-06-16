Ярмольник рассказал, как внук помог ему получить роль в фильме

Народный артист России Леонид Ярмольник рассказал, что снялся в фильме «Летом всякое бывает. Побег из «Сколбора» благодаря своему 11-летнему внуку Петру Мальцеву. Когда съемочная команда узнала, кем является юный актер, то предложила его деду присоединиться к съемкам.

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Это первый раз в жизни, когда меня внук пристроил в кино. Он у меня Мальцев. Если бы он был Ярмольник, то догадались бы сразу, — отметил артист.

Ярмольник подчеркнул, что не планирует делать внуку поблажек. При этом он выразил готовность передать ему свой 50‑летний опыт работы в кино, если тот захочет, передают «7Дней.ru».

В мае стало известно, что 12-летняя дочь рэп-исполнителя Тимати Алиса Юнусова получила главную роль в новом фильме режиссера Анны Меликян. Девочка сыграет в фэнтези-драме «Дива», премьера которой состоится в этом декабре. Вместе с Юнусовой в фильме снялись известные российские актеры, включая Евгения Цыганова, Юлию Снигирь, Тимофея Трибунцева, Софью Лебедеву и Андрея Максимова.

25 мая появилась информация о том, что дочь вице-премьера России Дениса Мантурова Леонела сыграет первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову в фильме «Чайка» режиссера Антона Мегердичева.