«Творчество в безопасности»: ИИ в кино Тома Холланда не тревожит

На испанском телевизионном шоу El Hormiguero выступил звезда «Человека-паука» Том Холланд. Он высказался об использовании искусственного интеллекта при создании фильмов.

По словам актёра, творчество в безопасности от нейросетей. Всё потому, что любое создание произведения искусства не может обойтись без человеческого опыта. По мнению Холланда, ИИ просто не способен понимать эмоции, ведь у него нет души.

Творчество в безопасности от ИИ, потому что оно связано с человеческим опытом. Искусство прежде всего об эмоциях, это больше о взаимопонимании. ИИ может просеивать данные, но он не понимает эмоции. Он не понимает разницу между радостью и грустью. Художники не копируют, они самовыражаются. ИИ не имеет души.

Ранее про взаимодействие авторов с ИИ при создании фильмов высказался знаменитый режиссёр Стивен Спилберг. Он заявил, что нейросети полезны как инструменты, но они никогда не заменят человека.