Актеров научили спасать людей

Артисты Павел и Зепюр Прилучные и Денис Шведов приняли участие в учениях Международного слета волонтеров-поисковиков в Нижегородской области. Об артистах, которые научились спасать людей, «Газете.Ru» рассказали в пресс-центре Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Гости приняли участие в медицинском интенсиве и вместе с поисковиками учились накладывать жгут, выполнять непрямой массаж сердца, фиксировать условные травмы и действовать при обнаружении пострадавшего.

Прилучный выразил симпатию поисковикам.

«Мы с большим уважением относимся к волонтерам-поисковикам, потому что понимаем: значительную часть своей жизни они посвящают помощи другим людям», — отметил Прилучный.

Денис Шведов отметил серьезность подготовки добровольцев. По его мнению, людей нужно обучать не только спасению и помощи людям, но и давать знания, как не стать жертвой и не пострадать при поиске.

«Для этого нужны навыки, и здесь они даются в полном объеме», — сказал он.

Международный слет волонтеров-поисковиков начался 13 июня 2026 года на спортивной базе «Море спорта». На мероприятии собрались 500 участников из шести стран: Сербии, Армении, Беларуси, Узбекистана, Казахстана и России. Участники слета могли посетить занятия по картографии, радиосвязи, поисковой тактике, организации штабов, ориентированию на местности, основам выживания в дикой природе и оказанию первой помощи.