Боб Оденкерк вернулся к роли адвоката из «Лучше звоните Солу»

Актёр Боб Оденкёрк вернулся к образу адвоката Сола Гудмана из популярного сериала «Лучше звоните Солу» — он принял участие в социальном ролике к 250-летию США.

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Видео с участием актёра появилось в соцсетях: Гудман рассказывает зрителям о важности прав.

Привет, я Сол Гудман. А вы знали, что у вас есть права? Да, есть. Конечно, они устарели. Их написали кучка парней в напудренных париках и гольфах. Скучно, но… хотите верьте, хотите нет, они до сих пор удивительно актуальны. Посмотри на себя, у тебя куча прав, всё потому, что целая куча хороших людей на протяжении 250 лет жертвовала всем, что у них было, ради этих потрясающих обоев за моей спиной

Ранее стало известно, что Боб перенёс сердечный приступ на съёмках сериала.