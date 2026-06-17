Кинофестиваль «Евразия-кинофест»: просто Мария оказалась не так проста

III международный кинофестиваль «Евразия-кинофест» в Сочи посетила звезда мексиканского сериала «Просто Мария» Виктория Руффо. Сопровождали ее муж, а он посол Мексики в Норвегии, и двое детей. Руффо вручили награду за вклад в мировой кинематограф.

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Виктория Руффо так и осталась далекой звездой для своих российских поклонников, жила в отдалении от других гостей и участников кинофестиваля, в народ не выходила, зато посетила Красную Поляну. Связано это с ее особым статусом. Виктория — жена мексиканского посла в Норвегии Омара Файяда Менесеса. В общем, она оказалась не просто Марией. Руффо продолжает свою актерскую карьеру, снимается в сериалах, работает на телевидении и в театре.

«Всякий раз, попадая в вашу страну, а я бывала здесь не раз, я испытывала сильные чувства. Знаю, что в России меня любят. У вас я чувствую себя очень хорошо. Ваше внимание трогает мое сердце. Ваша любовь и признание — большой для меня подарок, который я никогда не забуду. На протяжении своей карьеры мне посчастливилось работать с замечательными людьми вне языковых и культурных барьеров. Самое большое счастье для артиста — любовь публики, и я ее ощущаю в России», — сказала актриса.

Она выучила несколько русских слов: «спасибо», «хорошо», «до свидания», мелькнула, как комета, и была такова. Ничего нового мы о ней не узнали.

Год назад фестиваль посетила не менее популярная у нас бразильская актриса Луселия Сантус, сыгравшая рабыню Изауру в одноименном сериале 30-летней давности. Она входила в состав жюри полнометражного конкурса, жила со всеми в одном отеле, находилась в гуще событий и оказалась очень интересным человеком.

Награда в этом году досталась и Наталье Андрейченко, отметившей в мае юбилей и живущей сейчас в Мексике. Она благодарила Бога за то, что удостоилась чести сыграть Мэри Поппинс.

«Я ведь не должна была эту роль играть, — призналась она в Сочи. — Но именно мне удалось воплотить доброту, любовь, счастье и отдать их людям. Скоро будет очень хороший проект во Франции «Мэри Поппинс возвращается», но я очень хочу работать дома, в России».

© Светлана Хохрякова

Спецприз вручили и советско-туркменской актрисе, народной артистке СССР Майе Аймедовой, недавно отметившей 85-летие. Она давно живет в Москве вместе с мужем, туркменским режиссером Ходжакули Нарлиевым. Его фильму «Невестка», где она сыграла главную роль, в этом году — 55 лет, и она была показана в Сорренто, Локарно, Тбилиси, по всему миру. Она вспоминала, как получала награды за вклад в кинематограф с Микеле Плачидо и Орнеллой Мути. Со сцены она благодарила своего мужа, с которым сделаны ее лучшие роли.

Сочи посетили актеры и депутаты Елена Драпеко и Дмитрий Певцов. Драпеко с благодарностью вспоминала «великое, славное, коварное» советское кино, говорила, что снимаем мы не головой, не камерами, а только душой и сердцем. И если есть художники, то есть и кино. Нет художников — кино не будет.

Певцов произнес фразу о том, где находится российское кино, не выбирая выражений, критиковал пародии на детское кино и патриотику, в которой нет любви.

«Среди того, что у нас снимается, есть жемчужины настоящего кино, снятые с любовью, но производство фильмов у нас отделено от проката, и этих прекрасных фильмов никто не видит».

И «жахнул» песню «От зари до зари», успокоив коллег:

«Я оптимист и верю в русское, российское кино, наполненное любовью, радостью, светом, добром и надеждой».

Словно в параллельной реальности живут на фестивале молодые кинематографисты. Китайский режиссер Лам Цзянь-Чжао, похожий на подростка, а на самом деле 30-летний кинематографист с завидной биографией, участвовал в каннской программе «Синефондасьон», в Берлинале и ММКФ. В третий раз он приглашен на «Евразию», где был не только конкурсантом, но и членом жюри.

Его «Летняя доставка» о семилетней деревенской девочке, самостоятельно отправившейся в город к маме с самодельным красным яйцом, приносящим удачу. Далекие от кино люди смотрели фильм с большим интересом, отправляясь с режиссером в экзотическое путешествие по современному Китаю.

Мухаммадали Марданов родился в деревне под Самаркандом, снимал «Ножницы» у себя на родине, и тоже о детях из бедной семьи. Отец подарил старшему сыну брюки, а младший мечтал их примерить. В результате пострадал, упав с высоты шкафа, и старший брат обрезал брюки по его росту.

«Я снял фильм в деревне вместе со своими близкими и с их помощью, — рассказал Мухаммадали. — В нем участвовали непрофессиональные актеры, сельские жители, деревенские дети. Перед съемками я приглашал их к себе домой и проводил занятия по актерскому мастерству».

Людвиг Джиоев, продюсер короткометражки «Как говорил мой дед» своего друга Заура Цогоева, назвал их совместную работу осетинской бюрократической Одиссеей с национальным юмором. Старик, живущий в горах, мечтает восстановить родовую башню, чтобы не умереть в забвении и сохранить память рода. Для этого ему нужно снять пенсию, а сделать это невозможно, поскольку у него старый советский паспорт.

Продюсер Вахтанг Беридзе вместе с женой, выпускницей ВГИКа и Высших режиссерских курсов, режиссером Алесой Качер представили «Семью» о паре с 15-летним стажем. Долго шли они к этому фильму, собрали на него деньги через краудфандинг, чтобы убедить мир в том, что любовь возможна даже в точке невозврата. Они же сыграли роли супругов. Вахтангу пришлось поправиться на 20 кг и отрастить усы, а Алеса обрезала роскошные волосы.