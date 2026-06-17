Лариса Гузеева строит личное счастье с Павлом Деревянко

В сериале «Три сестры» Лариса Гузеева играет провинциальную бизнес-вумен, а Павел Деревянко — ее молодого бойфренда. Кто из них смешнее? Есть подозрение, что они друг друга стоят. Но если на Деревянко всего лишь груз из множества не всегда хороших комедий, то Гузеевой приходится иметь дело с собственным телешлейфом.

© Московский Комсомолец

Большинство актрис и актеров расценивают участие в телепроектах исключительно как подработку. Но иногда подобные подработки затягивают. «Давай поженимся» и последовавшие за ним телепроекты стали для Ларисы Гузеевой мероприятиями, ради которых можно было рассмотреть возможность поставить кинокарьеру на паузу. И вот Лариса Андреевна — народная сваха, и эта роль стала для нее звездной до неприличия.

С подобным телешлейфом не так-то просто бороться. Можно предположить, что Дмитрий Нагиев об этом хорошо знает. Он может играть драматические роли или радикально меняться ради какого-нибудь фильма или сериала, но для миллионов телезрителей Нагиев — исключительно мачо из ящика. Даже если сейчас он в нем не очень часто мелькает.

Гузеева пришла на телевидение с завидной кинорепутацией. Она начинала с «Жестокого романса» и картин подобного уровня, казалось, ей-то уже ничего не страшно. Но сваха оказалась просто демонической особой. Она напрочь затмила прошлое и настолько прилипла к популярной актрисе, что выросло, наверное, целое поколение, для которого Гузеева — это дама, способная наколдовать удачную женитьбу/замужество или уберечь от тех, кто вам не пара.

Хорошая новость заключается в том, что возвращение Ларисы Андреевны в кино и сериалы проходит под густым соусом самоиронии. Судя по тому, что среди будущих проектов, где занята Лариса Гузеева, есть криминальная драма, актрису все же интересуют разные жанры. Но пока она веселится сама и веселит публику в «Теще» на пару с Гариком Харламовым и «Трех сестрах» с «любовником» в облике Павла Деревянко.

Обе комедии звезд с неба не хватают и проходят по разряду «опытные актеры пытаются вытянуть то, что придумали для них сценаристы и продюсеры». К сожалению, от участия в подобного рода затеях не застрахованы даже знаменитости из первой десятки. Но за Гузееву волноваться не нужно. После многолетнего заседания в шоу, вдумчивый просмотр которого приводил к натуральному выносу мозга и мучительным размышлениям о русской метафизике и особенностях федерального прайм-тайма, никакие комедии не страшны. Хочется надеяться, что Лариса Андреевна всех нас еще удивит. И удивление это будет восторженным, а не снисходительным.