Том Холланд назвал идеального кандидата на роль следующего Человека-паука

В интервью Тома Холланда спросили, кто из нынешних актёров мог бы в теории заменить его и стать в будущем новым Человеком-пауком в кино. Звезда фильмов Marvel назвал Оуэна Купера, звезду «Переходного возраста», который отличился ролью в сериале.

По словам Холланда, это также помогло бы Оуэну прославиться ещё больше и стать звездой мирового уровня.

«Оуэн Купер был бы потрясающим… он невероятно талантливый и сейчас на слуху у всех».

Выбирать следующего Человека-паука всё ещё рано, поскольку Холланд планирует играть героя ещё много лет. Такое желание актёр выражал сам уже несколько раз в разных интервью.