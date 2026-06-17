Подруга Эдже Иртем рассказала, что актриса предчувствовала скорую смерть

Турецкая актриса Эдже Иртем, скончавшаяся от сердечного приступа, чувствовала, что смерть настигнет ее в молодом возрасте. Об этом рассказала близкая подруга звезды в своем блоге.

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— Однажды она сказала мне: «Я не могу представить себя пожилой женщиной. Мне кажется, я умру молодой». Я тогда ответила: «Не говори глупостей». Но последние три дня почему-то постоянно думала об этом. Видимо, некоторые предчувствия не бывают случайными, — написала она.

Девушка также добавила, что у артистки было большое количество планов на будущее, многие из которых она не успела воплотить в жизнь из-за своего раннего ухода.

— Она приносила мне сценарии сериалов, и мы вместе репетировали все ее реплики. Говорила, что я плохо одеваюсь, и сама подбирала мне одежду, а я старалась одеваться так же, как она, — подытожила приятельница актрисы.

Эдже Иртем скончалась утром 15 июня. Широкую популярность она получила благодаря роли в сериале «Клюквенный щербет» — в одном из самых рейтинговых проектов телеканала Show TV.