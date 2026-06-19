Норман Ридус трогательно попрощался с поклонниками "Ходячих мертвецов"

Когда-то это должно было произойти - главный "краш" всех поклонников франшизы "Ходячие мертвецы" (Walking Dead, 18+) Норман Ридус покидает проект после 16 насыщенных лет, включивших в себя 11 сезонов основной истории и четыре сезона спин-оффа "Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон".

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На своей странице в соцсети актер выложил серию трогательных фотографий со съемочной площадки в Испании и в подписи к ним отметил, что вложил в финальный сезон "столько сил и души", что "все это почувствуют".

Компанию Ридусу, как и в старые добрые времена составила Мелисса Макбрайд, вернувшаяся к роли спутницы жизни героя Кэрол Пелетье. Снимки были сделаны еще в ноябре 2025 года, однако актеру "было сложно разбирать их", а еще тяжелее прощаться с проектом.

"Не могу дождаться, когда люди увидят продолжение, снятое лучшей командой, с которой мне когда-либо доводилось работать", - написал он.

В основе сюжета "Дэрила Диксона" - путешествие почти неразлучной пары по Европе. Они колесят по Франции (выясняется, что именно эта страна становится источником происхождения вируса), Британии и Испании - финальном пункте "зомби-трипа" перед возвращением на родину.

Финал шоу покажут в этом году, точная дата будет известна позже.

На 26 июля запланирована третьего сезона сериала "Ходячие мертвецы: Мертвый город", главными героями которого являются бывшие непримиримые враги Мэгги (Лорен Коэн) и Ниган (Джеффри Дин Морган).

Кстати

В 2020 году поклонники Ридуса и его героя заявили, что бросят смотреть "Мертвецов", если создатели шоу "убьют" персонажа, призывая в том числе к бунту. Напор с их стороны был настолько силен, что рынок быстро наполнился соответствующим мерчем - футболками, бейсболками, кружками и другими товарами с портретом Диксона и надписью: "If Daryl dies, we riot".