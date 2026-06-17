Звезда российских сериалов назвала героев своей мечты

Звезда сериалов «Кухня» и «Отель Элеон» Валерия Федорович назвала в беседе с «Газетой.Ru» любимых литературных персонажей, с которыми бы она устроила пикник.

Актриса призналась, что в первую очередь пригласила бы главного героя из повести «Старик и море» Эрнеста Хемингуэя.

«Спокойствие и смирение Старика (Сантьяго) меня завораживают. И Хемингуэя тоже бы пригласила, обязательно», — отметила она.

В список Федорович также попал герой американской классики Гэтсби — персонаж из романа американского писателя Фрэнсиса Фицджеральда «Великий Гэтсби».

«Поражают его энергия и воля. Интересно понять, как он мыслит», — добавила актриса.

Недавно актриса Диана Милютина назвала список фильмов для просмотра во время летнего отдыха. Она посоветовала посмотреть мюзикл Филлиды Ллойд «Mamma Mia!» с Мэрил Стрип и Амандой Сайфред в главных ролях, а также фильм «Полночь в Париже» Вуди Аллена .

Среди других рекомендаций артистки: драма «Дом Солнца» Гарика Сукачева, снятая по повести Ивана Охлобыстина «Дом восходящего солнца», и «Питер FM» Оксаны Бычковой.