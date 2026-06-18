Главная героиня культового хоррора «Звонок» Дэйви Чейз умерла в 35 лет

На 36-м году жизни скончалась американская актриса Дэйви Чейз, более всего известная по роли Самары Морган в хоррор-дилогии "Звонок".

© Кадр из фильма "Маленькая красная тележка"

Как сообщает портал TMZ, в начале июня актриса была госпитализирована в больницу Лос-Анджелеса из-за проблем, вызванных недоеданием.

О смерти Чейз сообщил ее бойфренд Рой Эрнандес, по словам которого, причиной смерти стали менингит и сепсис.

"Ее организм просто перестал функционировать", - сказал он.

Незадолго до трагедии молодой человек обратился к поклонникам актрисы, пытаясь собрать денежные средства на "комфорт и умиротворение" в ее последние дни.

"После трудного детства и болезненной ссоры с семьей, Дэйви подвергалась травле и изо всех сил пыталась найти безопасность и счастье в центре Лос-Анджелеса. Когда мы встретились, я пообещал защищать ее и дарить ей любовь и комфорт, которых она заслуживает. Все, чего она когда-либо хотела, - это место, где мы могли бы жить вместе, чувствовать себя в безопасности и быть счастливыми", - писал Эрнандес.

Чейз прославилась еще в юном возрасте: в восемь лет она исполнила небольшую роль в шоу "Сабрина - маленькая ведьма", впоследствии снималась в сериалах "Зачарованные", "Скорая помощь", "Практика" и "Прикосновение ангела", фильмах "Донни Дарко", "С. Дарко" и "Искусственный разум".

В 2001 году она подарила свой голос Тихиро Огино в американском дубляже мультфильма "Унесенные призраками", год спустя озвучила главную героиню "Лило и Стича" и не раз возвращалась к образу Лило в продолжениях картины.

Также в 2002 году актриса исполнила незабываемую роль в американской версии классического японского хоррора "Звонок". Эта работа принесла ей кинопремию MTV за лучшую злодейскую роль. Три года спустя вернулась к образу в продолжении ленты.

Кадр из фильма "Звонок"

В 2006 году Чейз получила постоянную роль в сериале HBO "Большая любовь", в котором снималась до 2011 года.

Последняя ее работа в кино датирована 2018 годом.

В последние годы имя артистки часто упоминалось в СМИ в связи с правонарушениями. В 2017 году она была задержана полицией в Лос-Анджелесе по делу о нахождении в угнанном автомобиле. Позднее последовали задержания, связанные с хранением запрещенных веществ.

Чейз вела довольно закрытый образ жизни, практически не вела социальные сети и не появлялась на светских мероприятиях.

В октябре 2024 года в Сети завирусилось видео, на котором Пи Дидди официально приглашает 13-летнюю актрису на вечеринку после вручения награды VMA. Ролик вызвал многочисленные слухи и домыслы.