Звезда «Холопа» не захотела жить во времена Петра I

Актриса Анна Чиповская призналась «Пятому каналу», что не хочет оказаться на месте главного героя кинофраншизы «Холоп» и попасть в другую эпоху.

Чиповская объяснила, что ей «дико комфортно» находиться в современности. Она подчеркнула, что в другие времена женщинам было тяжелее жить. К примеру, в период правления Петра I.

«Потому что в петровской не уверена, что мне хотелось бы (находиться). Нет, не очень», — поделилась актриса.

Анна Чиповская сыграла в третьей части «Холопа». 19 июня картина стала лидером кинопроката и собрала за выходные (13-14 июня) 262,8 млн рублей.

9 июня режиссер Клим Шипенко допустил возможность выхода четвертой части франшизы «Холоп». Он подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от зрительского интереса, поскольку сейчас трилогия считается завершенной. Режиссер отметил, что с радостью относится к идее вернуться к франшизе.

По словам Шипенко, актеры тоже разделяют его энтузиазм при работе над картиной. Он уверил, что никто не просыпается с мыслью: «Зачем я согласился сниматься в «Холопе»?» Все заряжены и полностью вовлечены в процесс.