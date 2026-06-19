Соседка по палате рассказала о последних днях жизни актрисы Татьяны Плетнtвой

Соседка покойной Татьяны Плетнёвой по палате рассказала о последних днях жизни актрисы. В разговоре со «СтарХитом» женщина вспомнила, что артистка не предчувствовала конца — наоборот, она ожидала, что скоро всё будет хорошо. Она не плакала и хорошо ела кашу, хотя прежде не особенно любила это блюдо.

«Не было слёз уже. Она начинала думать о том, что всё наладится, всё будет хорошо», — поделилась собеседница портала.

Единственное, о чём переживала Татьяна, — это о том, что больше не сможет так же, как раньше, сниматься в кино и сериалах.

Напомним, Татьяна Плетнева ушла из жизни 15 июня. Последние месяцы актриса боролась с раком печени. Татьяна ушла из жизни в одной из московских больниц в возрасте 48 лет. У артистки осталась 28‑летняя дочь Алёна — именно занималась её похоронами.