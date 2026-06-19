«Нам дали разгуляться»: Том Холланд рассказал, что произошло на съемках «Человека-паука: Новый день»

Один из любимых моментов работы над «Человеком-пауком: Новый день» для Тома Холланда стала возможность импровизировать на съёмках. Об этом актёр рассказал в недавнем интервью.

По словам Холланда, режиссёр Дестин Дэниел Креттон позволил актёрам на площадке импровизировать, чтобы сцены выглядели живее и интереснее. Особенно Холланд рад взаимоотношениям Карателя и Паука.

Это такая действительно забавная история про отношения младшего брата и старшего брата. Дестин Дэниел Креттон просто дал нам разгуляться.

В ленте также появятся Халк и Каратель, а также неизвестный персонаж от актрисы Сэди Синк, звезды «Очень странных дел». Зарубежный прокат стартует 31 июля.