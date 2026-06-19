Леонид Ярмольник появится в новой экранизации романа "Трудно быть Богом"

Леонид Ярмольник теперь явно запомнится и как актер, без которого обходится редкая экранизация произведений братьев Стругацких. В фильме Алексея Германа "Трудно быть Богом" он сыграл дона Румату. На днях стало известно, что это остроумно обыграют и в новой экранизации культового произведения Стругацких, которая должна выйти уже в этом году.

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Более того, Ярмольник в новой экранизации будет в том же костюме, в котором снимался у Германа.

"13 лет назад вышел фильм Алексея Юрьевича Германа, где я играл дона Румату, и это был герой, каким видел его Герман и я, - говорит Леонид Ярмольник. - Настали другие времена, и появилось новое видение этого произведения. Моя функция в современной экранизации по-своему символична: новый Румата сменяет прежнего. Так начинается сегодняшняя история".

Когда приходит новый Румата, в сериале звучит фраза в отношении к старому:

"Ты не представляешь, на кого тебя заменили".

Напомним, что Ярмольник сыграл и в новом сериале "Полдень". Это экранизация романа братьев Стругацких "Жук в муравейнике" из цикла "Мир Полудня". Он также вскоре должен появиться в Сети. Там Ярмольник исполняет роль Рудольфа Сикорски - главы комиссии по контактам с внеземными цивилизациями.