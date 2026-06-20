Режиссер сериала «Друзья» умер в возрасте 85 лет

В возрасте 85 лет скончался режиссер сериала «Друзья» Джеймс Берроуз. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

«Его агент, Рик Розен, подтвердил смерть, но не сообщил, где он умер и не назвал причину», — пишет издание.

Берроуз был удостоен 11 премий «Эмми» и получил репутацию «Стивена Спилберга ситкомов». Зрители знают его как создателя «Чирс», он также участвовал в работе над такими проектами, как «Мэри Тайлер Мур», «Шоу Боба Ньюхарта», сериалами «Такси», «Фрейзер», «Друзья» и «Теория большого взрыва».

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