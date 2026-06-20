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Режиссер сериала «Друзья» умер в возрасте 85 лет

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В возрасте 85 лет скончался режиссер сериала «Друзья» Джеймс Берроуз. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

Режиссер сериала «Друзья» умер в возрасте 85 лет
© Лента.Ru

«Его агент, Рик Розен, подтвердил смерть, но не сообщил, где он умер и не назвал причину», — пишет издание.

Берроуз был удостоен 11 премий «Эмми» и получил репутацию «Стивена Спилберга ситкомов». Зрители знают его как создателя «Чирс», он также участвовал в работе над такими проектами, как «Мэри Тайлер Мур», «Шоу Боба Ньюхарта», сериалами «Такси», «Фрейзер», «Друзья» и «Теория большого взрыва».

Ранее умер известный российский режиссер Олег Шухер.