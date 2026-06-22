Александр Робак нашел работу в Сити

Москва-Сити не самый удобный район для съемок, но именно там в ближайшее время можно будет застать Александра Робака. Актер снимается в новой комедии, действие которое разворачивается среди небоскребов и соседствующих с ними хрущевок. Герои проекта тоже работают на контрасте.

Робак играет участкового, чей солидный опыт подсказывает во всем руководствоваться уставом и инструкциями. Поэтому новый напарник не вызывает у него ничего, кроме сокрушений на тему бестолковой молодежи. Молодежь тем временем дает жару. Сын прокурора, ставший напарником участкового в ходе летней отработки и с целью набраться ума-разума, воспринимает свою работу в полиции как приключение и явно хочет развлекаться. Столкновение двух миров в районе населенном и капризными нуворишами и публикой явно попроще грозит превратиться в ту еще комедию. Или детектив.

«Полицейский с Рублевки» стал в свое время одним из первых проектов о буднях правоохранителях в экзотических местах. С тех пор сценаристы комедийных сериалов в попытках придумать смешные ситуации забрасывали героев в погонах в самые разные локации: от глухой провинции до фешенебельной части курортного Сочи. Видимо, настала очередь столичного района небоскребов и амбиций.

Создателям сериала было бы гораздо проще работать в месте имитирующем Сити, но ради узнаваемой картинки продюсеры решили взвалить на себя все трудности с бюрократией и логистикой. И дело здесь не столько в небоскребах, сколько в расположенном совсем рядом районе «Камушки». Старые пятиэтажки и огромные современные башни, расположенные в считанных метрах друг от друга — сочетание, которое трудно где-либо найти. Тем более что «Камушки» скоро снесут, а вместе с ними исчезнет и нужный контраст.

За человеческий контраст отвечают уже упомянутый Александр Робак и Алексей Лукин известный по сериалам «Ивановы-Ивановы», «Казачок» и другим комедийным проектам. Алексей начал сниматься в кино еще ребенком, и теперь, видимо, дорос до «службы» в полиции.

Кроме Александра Робака и Алексея Лукина в проекте заняты неоднократно испытанные в комедиях Александр Лыков, Анна Невская, Инга Оболдина, Алина Алексеева, Екатерина Чаннова, Александр Головин и др.