Авторы «Лило и Стич» почтили память умершей актрисы Дэйви Чейз

Создатели культового мультфильма «Лило и Стич» Дин ДеБлуа и Крис Сандерс почтили память умершей актрисы Дэйви Чейз. Авторы картины опубликовали трогательный арт на своих страницах в соцсетях.

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На рисунке изображён сам инопланетянин Стич, который грустно сидит на берегу океана, вместе с любимой игрушкой главной героини. Таким образом создатели мультфильма простились с актрисой, которая озвучила Лило в анимационной ленты.

Дэйви Чейз скончалась 16 июня в возрасте 35 лет. Долгое время она страдала от менингита и инфекции крови. Больше всего актриса запомнилась зрителям по озвучке главной героини «Лило и Стич», а также одноимённого мультсериала. Кроме того, она сыграла девочку-призрака из культового хоррора «Звонок».