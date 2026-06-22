Джим Керри исполнит главную роль в продолжении "Гринча"

Канадско-американский актер и двукратный обладатель премии "Золотой глобус" Джим Керри сыграет главную роль в сиквеле комедии "Гринч - похититель Рождества" (How the Grinch Stole Christmas, 2000). Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

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Сюжет оригинального фильма, основанный на детской книге Доктора Сьюза 1957 года, рассказывает о злодее, который хочет разрушить сказочный город из-за старых обид на праздник. За этот образ проект получил премию "Оскар" в номинации "Лучший грим".

Керри признается, что процесс перевоплощения был для него настоящим испытанием, потому что занимал восемь часов в день. На первой съемке он был готов отказаться от гонорара в 20 миллионов долларов, если бы не пришлось наносить грим. Теперь он согласен вернуться к роли, но с условием, что преображение будет более простым и быстрым.

Режиссером снова выступит Рон Ховард ("Уиллоу", "Игры разума"), сценаристы: Алек Берг ("Силиконовая долина", "Барри"), Джефф Шаффер ("Умерь свой энтузиазм") и Дэвид Мэндел ("Вице-президент", "Симпсоны").

Дата премьеры пока не объявлена.