Любовь Аксенова рассказала об актерском секрете съемок без одежды

Любовь Аксёнова, чья фильмография уже давно перевалила за четыре десятка ролей, откровенно рассказала о том, что откровенные сцены до сих пор остаются для неё непростым испытанием. Несмотря на богатый опыт работы в кино, каждый подобный эпизод, по словам актрисы, заставляет её заново преодолевать себя. Особенно ярко это проявилось на съёмках картины «Шиповник» режиссёра Нигины Сайфуллаевой, когда ей впервые предложили появиться в кадре без верхней одежды.

«Мне никогда не комфортно в постельных сценах, — поделилась Аксёнова в беседе с профильным изданием. — Ещё со съёмок «Шиповника», когда режиссёр сказала: «Я хочу, чтобы ты сняла майку», я почувствовала такой зажим и подумала: «Блин, это же будет видеть моя мама!».

Этот момент, по признанию артистки, стал для неё настоящим рубежом, после которого она начала по-новому осмысливать границы профессии и собственные психологические барьеры.

Позже похожий вызов возник и на съёмочной площадке фильма «Рассказы», где также присутствовали достаточно смелые эпизоды. На одной из пресс-конференций журналисты напрямую спросили Аксёнову, как на такие сцены реагируют её близкие.

«Я растерялась и сказала, что моя мама вообще не знает, что я актриса», — призналась звезда, иронично обыграв неловкость ситуации.

Этот ответ, впрочем, был скорее попыткой уйти от щекотливого вопроса, чем констатацией факта.

Со временем Аксёнова выработала собственный подход к подобным съёмкам. Секрет, по её словам, в умении отделять себя от персонажа и полностью сосредоточиться на художественной задаче.

«Нужно себя снять вместе с одеждой и разрешить себе делать то, что необходимо проекту», — объяснила артистка.

Этот внутренний навык, который она оттачивала годами, сегодня помогает ей справляться с напряжением и выкладываться на сто процентов, даже когда сцена требует максимальной эмоциональной и физической открытости.

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