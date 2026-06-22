За что Мерил Стрип 21 раз номинировали на «Оскар»

Ее называют лучшей актрисой своего поколения, а то и всех времен. За плечами Мерил Стрип - почти полвека кинокарьеры, 21 номинация на "Оскар" (рекорд, который не удалось побить никому) и - три заветные статуэтки.

© Российская Газета

Мэри Луиз Стрип родилась 22 июня 1949 года в городке Саммит, штат Нью-Джерси. Ее мать, Мэри Вольф, была художницей-оформительницей, отец, Гарри Уильям Стрип-младший, работал менеджером в фармацевтической компании. В семье, помимо Мерил, росли два брата - Дэн и Гарри. Детство будущей звезды прошло в типичной американской провинции.

В подростковом возрасте она всерьез увлеклась вокалом и мечтала стать оперной певицей. У нее было красивое сопрано, и в 12 лет она начала брать уроки у известного педагога Эстель Либлинг. Но через четыре года она оставила занятия.

В 1975 году, сразу после окончания Йеля, Стрип переехала в Нью-Йорк покорять Бродвей. Ее профессиональный дебют состоялся в постановке "Трелони из Уэллса". А уже через год она получила номинацию на премию "Тони" за роль в пьесе Теннесси Уильямса "27 вагонов с хлопком".

Именно в театре она встретила любовь всей своей юности. Ее партнером по спектаклю "Мера за меру" на Нью-Йоркском шекспировском фестивале стал Джон Казале - тот самый Фредо Корлеоне из "Крестного отца". Несмотря на разницу в возрасте в 14 лет, между ними вспыхнул роман. Но счастье длилось недолго: у Казале диагностировали рак легких. Мерил ухаживала за ним до последнего дня. Он умер в марте 1978 года. Через полгода после смерти Джона Казале Мерил вышла замуж за скульптора Дона Гаммера. Они прожили вместе более 40 лет, воспитали четверых детей. Старшую дочь назвали Мэми - еще одна "Мэри" в семейной традиции.

На одной из театральных постановок Стрип заметил Роберт Де Ниро и пригласил ее на роль своей возлюбленной в военную драму "Охотник на оленей". Позже актриса признавалась, что именно после просмотра "Таксиста" с Де Ниро она передумала и решила всерьез заняться кино, а не театром. Фильм 1978 года принес ей первую номинацию на "Оскар".

В том же году Стрип получила премию "Эмми" за роль в мини-сериале "Холокост". А в 1979-м последовал оглушительный успех: роль в драме "Крамер против Крамера" принесла ей первый "Оскар" и первый "Золотой глобус".

Свой второй "Оскар" Мерил Стрип получила за фильм "Выбор Софи". Ее героиня - Софи - польская эмигрантка, пережившая Холокост. Она потеряла в концлагере всю семью. Самое страшное воспоминание, которое мучит ее, - о том, как нацисты заставили сделать выбор: оставить в живых сына или дочь. Чтобы сыграть полячку, пережившую нацистскую оккупацию, Стрип выучила польский язык.

В 2000-е годы она прославилась благодаря ролям Миранды Пристли, безжалостного главреда модного журнала в "Дьявол носит Prada" и романтичной Донны Шеридан в фильме "Мамма Mia!". А в кинокартине "Железная леди" она настолько точно воплотила образ Маргарет Тэтчер, что получила третий "Оскар".

Главный принцип актрисы прост и суров:

"Всякий, кто хочет чего-нибудь добиться, должен много работать".

И она следует ему всю жизнь.