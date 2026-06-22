Как очередной дубль погубил молодую актрису Инну Бурдученко

15 августа будет 66 лет как не стало актрисы Инны Бурдученко. 21-летняя артистка успела сняться лишь в двух фильмах.

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А ведь Инна Бурдученко подавала большие надежды. Родные думали, что она станет врачом. Друзья и прочие знакомые считали, что у нее сложится спортивная карьера. Однако сама Инна хотела быть актрисой.

Она трижды пыталась получить профильное образование. Между этими попытками Инна работала реквизитором сцены в областном театре. Иногда режиссеры брали ее играть в массовке.

Когда Бурдученко училась на третьем курсе, ее приметил режиссер Виктор Ивченко. Инну позвали на фото- и кинопробы. Затем ее утвердили на роль. Инна Бурдученко сыграла главную героиню в фильме "Иванна". Это было в 1959 году. Картина получила успех, а Инна Бурдученко стала звездой.

Затем актрису пригласили сниматься в другой фильм, который вышел уже после смерти Бурдученко в 1962 году "Цветок на камне". В одной из сцен героиня Бурдученко забегала в горящий барак, чтобы спасти знамя. Дом для съемок обливали бензином и поджигали, пока снимали сцену. Было сделано несколько дублей, деревянная конструкция прогорала все сильнее. Но всякий раз режиссер Анатолий Слесаренко был недоволен получившимся материалом.

И вот во время очередного дубля Бурдученко вновь забежала в горящее здание, схватила знамя, но выбежать не смогла — между досками застрял каблук, а прямо перед ней упала горящая балка. Сергей Иванов, снимавшийся в массовке шахтер, бросился спасать актрису, забежал в горящее здание и на руках вынес Инну, получив сильные ожоги.

Бурдученко тоже серьезно пострадала: 78% тела было обожжено, уцелели только лицо и части тела, прикрытые бельем. Две недели врачи боролись за жизнь актрисы, но спасти так и не смогли. Выяснилось, что Инна Бурдученко была беременна. 15 августа 1960 года ее не стало. Отметим, что 21-летняя актриса ждала ребенка от супруга, инженера Игоря Кирилюка. Он пережил Инну всего на три года - разбился в аварии.

Режиссера осудили за халатность, он получил пять лет тюрьмы, но вышел через два года по амнистии.