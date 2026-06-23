Умер звездный актер из сериала «Доктор Кто»

Актер Дэвид Дейкер, известный по съемкам в культовых сериалах, ушел из жизни в возрасте 90 лет. Об этом пишет британское издание Mirror.

По информации источника, Дейкер умер 30 апреля, но семья артиста решила придать огласке его смерть 21 июня.

Дэвид был звездой театра и активно снимался в телесериалах. В частности, он сыграл в культовом «Докторе Кто» сразу в нескольких ролях: в эпизоде «Воин времени» предстал в образе бандита Иронгрона, а в «Кошмаре Эдема» — капитана Ригга. Также участвовал в проектах «Улица коронации», «О, счастливчик» и других.

Ранее стало известно, что сыгравший директора в фильмах «Назад в будущее» актер Джеймс Толкан ушел из жизни в возрасте 94 лет.