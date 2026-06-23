Звезда «Дома дракона» пробовалась на роль в «Звездных войнах»

В интервью подкаста Happy Sad Confused актриса Оливия Кук, известная по «Дому дракона», рассказала, что пробовалась на роль Рэй для трилогии сиквелов «Звёздных войн».

По словам Кук, она ужасно прошла пробы, что сама и признаёт. В итоге роль Рэй досталась Дейзи Ридли.

«Я очень плохо сыграла. Это было ужасно».

Ридли сыграла Рэй в трёх частях «Звёздных войн»: «Пробуждении Силы», «Последних джедаях» и «Скайуокер. Восход». О 10-м эпизоде ходило много слухов, в одном из которых картина должна была выступить продолжением девятого эпизода, а в центре сюжета была бы Рэй, пытающаяся восстановить джедайский орден.