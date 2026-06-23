$73.7784.59

Звезда «Дома дракона» Оливия Кук пробовалась на роль Рэй для «Звёздных войн»

Чемпионат.com

В интервью подкаста Happy Sad Confused актриса Оливия Кук, известная по «Дому дракона», рассказала, что пробовалась на роль Рэй для трилогии сиквелов «Звёздных войн».

Звезда «Дома дракона» пробовалась на роль в «Звездных войнах»
© Чемпионат

По словам Кук, она ужасно прошла пробы, что сама и признаёт. В итоге роль Рэй досталась Дейзи Ридли.

«Я очень плохо сыграла. Это было ужасно».

Ридли сыграла Рэй в трёх частях «Звёздных войн»: «Пробуждении Силы», «Последних джедаях» и «Скайуокер. Восход». О 10-м эпизоде ходило много слухов, в одном из которых картина должна была выступить продолжением девятого эпизода, а в центре сюжета была бы Рэй, пытающаяся восстановить джедайский орден.