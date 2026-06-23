Лили Джеймс получила главную роль в новом хорроре режиссера Дрю Хэнкока

По данным Deadline, Лили Джеймс получила главную роль в новом хорроре режиссёра «Компаньона» Дрю Хэнкока Seasons. Картина основана на рассказе Мэтта и Харрисона Куири, которые опубликовали его на Reddit.

Этот фильм как раз относится к более бюджетным лентам в духе «Закулисья реальности» и «Обсессии», после успеха которых голливудские продюсеры начали штудировать Reddit в поисках интересных историй, которые можно превратить в фильмы.

В центре сюжета Seasons — молодая пара, которая покупает ранчо, но выясняет, что земля проклята. И древние духи требуют местных проводить всё более жуткие ритуалы со сменой времён года.