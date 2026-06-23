Актер Илья Носков раскрыл, когда в последний раз плакал

«Есть моменты, которые трогают»: Носков раскрыл, когда в последний раз плакал
Актер Илья Носков на премьере новой картины пообщался с представителями прессы и рассказал, когда в последний раз ему доводилось плакать. Его слова приводит Teleprogramma.org.
«Безусловно, есть в жизни моменты, которые трогают», — поделился артист.
По его словам, иногда есть понимание, что ситуация безвыходная, и можно было бы помочь, но сделать ничего нельзя.
Носков считает, что в этой ситуации слезы должны присутствовать. Он подчеркнул, что это часть эмоций, когда включается эмпатия.
Спикер счел благом, что профессия актера такая, что им нужно включаться и реагировать, и в этом случается включается как актерское, так и человеческое.