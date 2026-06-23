От «Ошибки резидента» до «Юности Петра»: звездные роли Михаила Ножкина

Не стало актера, писателя, общественного деятеля, автора гимна "Бессмертного полка" Михаила Ножкина. Михаил Ножкин был известен не только как актер, но и как поэт и автор песен. Самыми известными его композициями стали: "Последний бой", "Под городом Ржевом", "Я люблю тебя, Россия". Культовую песню "Последний бой" Ножкин написал для киноэпопеи из пяти фильмов "Освобождение", в которой сыграл командира штурмовой роты. Также Михаил Ножкин написал гимн "Бессмертного полка".

А в его киногероях всегда жила двойственность - внешняя сдержанность, уравновешенная внутренним вулканом эмоций, графский аристократизм и солдатская прямота. "Михаил Иванович Ножкин был истинным патриотом и гражданином, и символично, что день его ухода - 22 июня, это день начала Великой Отечественной войны. Ведь его роли воспитывают человечность и безграничную любовь к Родине", - указано в сообщении Гильдии актеров Союза кинематографистов России.

Рассказываем о пяти самых известных ролях Михаила Ножкина.

Стас в фильме "Каждый вечер в одиннадцать"

"Каждый вечер в одиннадцать" - это советская мелодрама режиссера Самсона Самсонова. Именно она принесла Ножкину первую народную любовь.

Персонаж Ножкина, научный сотрудник Станислав Николаевич Николаев, по профессии сомнолог - ученый, изучающий сон. Мы знаем о нем немного: он одинок, пишет научные статьи и не женат. В начале фильма Стас - одинокий человек, которого окружающие считают немного странным, немного занудным и совсем не веселым.

Случайный телефонный розыгрыш друзей пробуждает в нем глубокую романтическую натуру. Теперь он готов на все, чтобы разыскать номер своей возлюбленной и готов каждую ночь звонить незнакомке, часами разговаривать с ней - не надеясь на личную встречу.

Павел Синицын ("Бекас") в фильмах "Ошибка резидента" и "Судьба резидента"

Эта роль стала визитной карточкой Ножкина. В "Ошибке резидента" и "Судьбе резидента" он создал архетип советского разведчика-интеллектуала. Павел Синицын знакомится с главным героем Тульевым в поезде. Маститый агент контрразведки, Синицын скрывается под легендой беглого рецидивиста Матвеева, по кличке "Бекас". И пока Тульев, агент западной разведки, устраивает свою жизнь в Советском Союзе, Бекас за ним наблюдает. Их противостояние, психологическая игра - основной сюжетный "нерв" первых двух фильмов знаменитой советской шпионской тетралогии.

В отличие от многих героев советских шпионских фильмов, Бекас в исполнении Ножкина не копировал Штирлица Тихонова, с его сдержанностью и холодностью. Поначалу Павел Синицын притворялся этаким "народным" персонажем. Бекас был обаятелен, артистичен и умел расположить к себе любого - это являлось идеальной маскировкой для оперативной работы.

Чтобы получить роль, Ножкину, как и многим другим членам съемочной группы, пришлось пройти допрос на настоящем детекторе лжи - ведь съемки по роману, написанному двумя бывшими разведчиками, курировали советские спецслужбы.

Кстати, знаменитая песня "Я в весеннем лесу пил березовый сок", ставшая визитной карточкой актера, впервые прозвучала именно в этой картине.

Вадим Рощин в советской экранизации романа Алексея Толстого "Хождение по мукам"

В советской экранизации романа Алексея Толстого "Хождение по мукам" Михаил Ножкин сыграл Вадима Рощина - белогвардейского офицера, переходящего на сторону Красной армии. В фильме, как и в романе Алексея Толстого, Рощин проходит нравственную эволюцию - он мучительно ищет, у кого правда, - и когда понимает, что симпатии народа на стороне "красных", то отказывается от своего прошлого. Прототипом Вадима Рощина считают зятя Алексея Толстого - генерал-лейтенанта Евгения Шиловского.

Одна из самых интригующих историй связана с распределением ролей. Изначально Михаил Ножкин должен был играть Ивана Телегина, а Юрий Соломин - Вадима Рощина. Однако в процессе работы режиссер Василий Ордынский принял нестандартное решение и поменял актеров местами. В результате Ножкин сыграл сумрачного и порывистого Рощина, а Соломин - более спокойного и рассудительного Телегина.

Работа над ролью давалась Ножкину непросто. По некоторым данным, настолько непросто, что в какой-то момент режиссер был настолько недоволен его игрой, что всерьез рассматривал вопрос о том, чтобы уволить актера из проекта. К счастью, конфликт удалось уладить, и Ножкин не только остался в фильме, но и создал одну из своих лучших ролей, которую сам впоследствии считал вершиной актерского мастерства.

Князь Борис Голицын в кинодилогии о Петре I

В "Юности Петра" и "В начале славных дел" Ножкин перевоплощается в Бориса Голицына - сподвижника царя-реформатора.

Михаил Ножкин в роли князя Бориса Голицына в фильме "Юность Петра" // ТАСС

Режиссер Сергей Герасимов вынашивал идею снять фильм о Петре I еще с 1930-х годов. Первая попытка была сделана в 1937 году, но работу остановили. В итоге съемки начались только через 40 с лишним лет. Известно, что Ножкин изначально хотел отказаться от роли - но к счастью, передумал и блестяще сыграл одного из сподвижников Петра.

Майор Шатохин в "Одиночном плавании"

Последней его яркой ролью в большом кино стал образ Шатохина - командира морской пехоты, который с горсткой бойцов отражает атаку террористов.

Его герой - жесткий, резкий, но не лишенный рефлексии. Шатохина часто сравнивали с Рэмбо за образ одинокого бойца, который в одиночку противостоит врагам. Так и прозвали Михаила Ножкина, сыгравшего эту роль - русским Рэмбо.