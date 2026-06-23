Подача Бекхэма: сын легенды футбола дебютировал в кино

Ромео Бекхэм, сын легенды футбола Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм, дебютировал в кино. Он получил главную роль в фильме «40:0», который стал первым крупным режиссёрским проектом известного фэшн‑фотографа Пьера‑Анжа Карлотти. Об этом сообщает Variety.

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Продюсерами ленты выступили Хьюго Селиньяк и Пако де Бари из Chi‑Fou‑Mi Productions (компания Mediawan). В главных ролях — Ромео Бекхэм, Поль Киршер, известный по роли в фильме «Царство животных», и Гийом Кане, сыгравший в картине «В тихом омуте».

В центре сюжета — Саша Галло, восходящая звезда тенниса. Он упорно тренируется под руководством отца, мечтая завоевать престижный трофей на турнире в Париже. Всё меняется с появлением харизматичного нового соперника — персонажа, которого сыграл Ромео Бекхэм. Его появление заставляет Сашу переосмыслить свои представления о спорте, амбициях и самом себе.

Ранее Ромео Бекхэма оштрафовали за использование мобильного телефона во время вождения автомобиля.